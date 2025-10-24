Spinazzola sull'Inter: "Più forte dell'anno scorso! Così si affronta Dumfries"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc, nel corso della quale ha parlato anche dell'Inter, avversaria nel match di domani: "E' una squadra fortissima, anche più dell'anno scorso: sappiamo di dover fare una grande partita con la concentrazione e la fame giusta. Hanno preso giocatori molto forti, rinforzando anche le seconde linee: sono più in forma anche sotto il profilo fisico, ci sarà da lottare.

Dumfries? Si affronta con grande attenzione e grande corsa. La convocazione in Nazionale per me ha significato tantissimo: è una grande soddisfazione dopo qualche anno. Significa che sto facendo bene il mio lavoro e mi dà una spinta in più".