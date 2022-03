Srna: "Lasciando Kiev ho rivisto scene della guerra in Jugoslavia"

"Momenti difficili, ma dobbiamo credere che andrà tutto bene, non abbiamo altre soluzioni"

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Darijo Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al Guardian della situazione attuale in Ucraina. Il croato torna indietro nel tempo, alla guerra di Jugoslavia: "Ho visto molte brutte scene durante la strada (per lasciare Kiev) che mi hanno riportato al 1990 in Croazia: bambini che lasciano le loro case, famiglie con le valigie. Momenti difficili, ma dobbiamo credere che andrà tutto bene, non abbiamo altre soluzioni". Srna è al momento a Zagabria, dopo essere riuscito a lasciare l'Ucraina. E sulla guerra che sta devastando il suo Paese adottivo (15 anni da calciatore) dichiara: "Volevano prendere la mia casa nel 1990. L'hanno presa nel 2014, ora voglio prendere nuovamente la mia casa, la nostra casa. E penso che questo sia troppo".