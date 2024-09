Stadio Maradona, arch. Zavanella: "Stiamo lavorando con ADL per il nuovo stadio"

vedi letture

Gino Zavanella, architetto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKissNapoli.it: “Io al lavoro con il presidente De Laurentiis? Confermo, stiamo lavorando assieme per il nuovo Maradona e parleremo presto dell’idea progettuale. Purtroppo i tempi di realizzazione non dipendono da me, ma dipendono in parte dal presidente e in parte dall’iter burocratico. Se De Laurentiis farà nel giro di poco tempo un’offerta al Comune di Napoli per acquisire il Maradona come ha detto Manfredi? Questo proprio non lo so, conosciamo il presidente De Laurentiis e sappiamo che è abbastanza imprevedibile”.