Fratelli Esposito e Donnarumma titolari in Nazionale, Iezzo: "Sarà l'acqua di Castellammare"

Gennaro Iezzo ha raccontato il particolare legame tra Castellammare di Stabia e la Nazionale, con Donnarumma e i fratelli Esposito protagonisti in azzurro.

C’è un legame particolare tra Castellammare di Stabia e la Nazionale italiana, con tre calciatori originari della città, Gigio Donnarumma e i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito, schierati titolari nello stesso match. A raccontare questa singolare coincidenza è stato Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli originario proprio di Castellammare, che ha spiegato all’edizione di Napoli de La Repubblica quale possa essere il segreto della città: "Sarà la nostra acqua. Penso sia un record assoluto. Non ricordo un paese come il nostro con tre pilastri dell’Italia".

Iezzo sui fratelli Esposito e Donnarumma: “Non bisogna mai mollare”

Iezzo ha poi guardato al futuro, soffermandosi sulle prospettive dei tre calciatori e sul percorso che li ha portati ai massimi livelli: "Probabilmente li vedremo spesso. Gigio è il portiere più forte del mondo e ha appena 27 anni, Pio ormai è una certezza dell’Inter a 21 e Sebastiano sta nuovamente mostrando il suo talento col Sassuolo: ha 24 anni e tanto ancora da far vedere. Non è mai facile andare via da Castellammare. Hanno dimostrato voglia di arrivare. Ci hanno creduto. Sono stati testardi e caparbi. Lo dico sempre ai miei 300 ragazzi, non bisogna mai mollare. È fondamentale provarci fino alla fine. Di talento da noi ce n’è tanto".