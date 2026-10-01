Meret ammette: "Ora con regola dei 5 secondi hai meno tempo per costruzione dal basso"

Il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha trattato diversi argomenti tra cui il suo recupero: "Ho fatto un lavoro personalizzato, sia sul campo che in palestra e facendo terapie. Questa settimana ho iniziato a fare anche un lavoro più specifico sul campo. Se tutto va come deve andare, la prossima settimana dovrei rientrare in gruppo e spero di poter essere a disposizione per la prossima partita".

Quanto è importante sentire la fiducia dell’allenatore e dei compagni? "È molto importante. La continuità e la fiducia dell’allenatore e dei compagni sono fondamentali. Gli errori fanno parte del processo, possono capitare. Sapere di avere fiducia anche dopo un errore sicuramente aiuta".

Quanto è cambiato il ruolo del portiere negli ultimi anni? "È cambiato tanto. Adesso con la nuova regola dei cinque secondi hai meno tempo per pensare e per impostare l’azione dal rinvio o dalla rimessa. Il calcio è cambiato, prima si cercava molto di più la costruzione dal basso, mentre adesso, anche per il pressing alto delle squadre, si cerca spesso di giocare più direttamente. Bisogna adattarsi".