Corsa Scudetto, D’Aversa: “Napoli in difficoltà. Vi dico la prima rivale dell’Inter”

Roberto D’Aversa ha parlato della lotta scudetto, indicando la Roma come principale alternativa all’Inter e soffermandosi anche sul momento del Napoli.

Roberto D’Aversa analizza la corsa per il titolo e individua nella Roma la squadra che, a suo giudizio, può maggiormente insidiare l’Inter. L’ex allenatore di Parma e Torino, intervistato da La Stampa, ha espresso anche qualche perplessità sul rendimento del Napoli in questo avvio di stagione.

D’Aversa: "Il Napoli lo vedo con qualche difficoltà"

D’Aversa ha poi allargato il discorso alle squadre che lo hanno maggiormente sorpreso finora, soffermandosi in particolare su Lazio, Cagliari e Frosinone: "Corsa scudetto? Chi può competere con l’Inter è la Roma, più della Juventus. Il Napoli, invece, lo vedo con qualche difficoltà. Le squadre che mi hanno sorpreso di più fin qui? La Lazio, dopo l’uscita dalla Coppa, è partita bene. Gattuso è stato bravo a ricreare entusiasmo in un clima non semplice. E complimenti al Cagliari e al Frosinone, giocano in modo coraggioso".