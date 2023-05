"Stanno svendendo il calcio”. AD Serie A replica a ADL: “E’ pirotecnico. Non è processo facile"

Nell'intervista rilasciata a Gr Parlamento, Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, torna sul j'accuse del patron del Napoli.

"Aurelio De Laurentiis è un grande visionario, è un presidente pirotecnico nelle sue esternazioni". Nell'intervista rilasciata a Gr Parlamento, Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, torna sul j'accuse del patron del Napoli.

"In quel momento - dice De Siervo - rappresentava un suo disagio, secondo me non c'è stato il tempo di approfondire il pensiero di tutti. In quella discussione si parlava dell'ipotesi del canale e cercavamo di rappresentare la doppia possibilità che ha la Lega di farsi affiancare dai fondi o da un partner industriale. Le possibilità sono varie, nessuno ha già scelto di andare in una direzione o nell'altra: c'è un processo formale e abbiamo finalmente un advisor, nessun colpo di mano, è solo un processo complesso e articolato".