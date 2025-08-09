Starace non esclude il colpo di scena: "ADL vuole parlarmi, vedremo se si può ancora collaborare"

Nei giorni scorsi Tommaso Starace aveva annunciato di non fare più parte della SSC Napoli. Lo storico magazziniere, la cui assenza è stato tanta chiacchierata nel corso dei due ritiri estivi, su Instagram aveva spiegato il suo addio con il seguente messaggio: "In tanti mi state domandando perché non sto più con la squadra… Dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia. Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta!".

L'edizione oggi in edicola di Repubblica ha realizzato una bella intervista proprio con Starace che non ha escluso un suo possibile ritorno

Col Napoli è finita davvero?

"Col Napoli non finirà mai. È la mia vita, ma a 70 anni dovevo fermarmi. A settembre incontrerò De Laurentiis che ringrazierò sempre. Vuole parlarmi: se c’è possibilità di collaborare ancora in qualche modo, valuteremo. Altrimenti resterò un uomo innamorato dell’azzurro".