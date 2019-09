Stendardo: "Ancelotti maestro contro il Liverpool, il Napoli può vincere lo Scudetto!"

Guglielmo Stendardo, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento della squadra azzurra: "Ancelotti è stato un maestro contro il Liverpool. Il Napoli ha meritato la vittoria facendo vedere anche un bel calcio, Ancelotti non ha mai dato modo al Liverpool di ripartire in contropiede, gli attaccanti del Liverpool sono stati fermati in modo magistrale. Risultato ampiamente meritato e che conferma che il Napoli, se concentrato e determinato, può vincere lo Scudetto e giocarsela in Champions fino alla fine".