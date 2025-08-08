Stones rivela: "Ho sentito De Bruyne, è felicissimo a Napoli"

John Stones, difensore o centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese, con cui è diventato vicecampione d'Europa nel 2021 e nel 2024, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche del suo amico De Bruyne.

Che effetto le fa vedere De Bruyne al Napoli?

"L’ho sentito pochi giorni fa: è felicissimo a Napoli".



Si aspetta scintille da KDB?

"Oh sì! Può continuare a cullare il bambino che è in lui, circondato dall’amore dei tifosi e dall’entusiasmo di una squadra che ha appena vinto lo scudetto. Ci vediamo in Champions, amico!".