Stramaccioni: “McT-KDB, alchimia perfetta! Il belga sembrava il capitano, che impatto”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Commentatore Tecnico di Dazn Andrea Stramaccioni. Di seguito le sue parole: "La partita dell’Inter di ieri sera è stata perfetta. I nerazzurri sono entrati in campo molto determinati e con la voglia di scrollare di dosso un po’ di quella negatività che il popolo nerazzurro ha accumulato nel finale della passata stagione. 3-5-2? Chivu ha seguito lo stesso copione tattico che è stato portato avanti da Inzaghi e Conte. Inzaghi fu preso poiché era l’unico che poteva dare continuità ai risultati di Conte grazie all’impiego del 3-5-2 come modulo, con Chivu è stato fatto un ragionamento simile.

Sia il Napoli che l’Inter hanno apportato un notevole miglioramento della rosa e dei singoli elementi. Nel calcio moderno è importantissimo avere una rosa lunga. Il Napoli ha una panchina notevole con Neres, Lang e Beukema. I campionati oggi si vincono con 15 uomini, il Napoli lo ha dimostrato nella passata stagione nella partita contro l’Inter al Maradona.

Sucic? Acquisto importante, è una mezzala che ha un ottimo feeling negli ultimi quindici metri. All’inizio tutti pensavano fosse il vice-Calhanoglu, per Chivu è importante avere chili e forza fisica nei duelli uomo contro uomo.

Napoli con De Bruyne? Antonio Conte ha trovato un alchimia di grande interesse con McTominay e De Bruyne. L’allenatore del Napoli ha lavorato tutta l’estate per farli giocare insieme. La sensazione che ho avuto è che McTominay, che già faceva benissimo nella posizione di terzo centrocampista nella passata stagione, adesso si sente mentalmente libero per fare la seconda punta, sapendo di avere dietro quattro centrocampisti.

Il Napoli ha alzato in maniera verticale il suo livello di internazionalità con uno dei giocatori più carismatici del mondo: Kevin De Bruyne. Poche volte nella mia vita ho visto un giocatore avere l’impatto che ha avuto De Bruyne alla prima di campionato, il belga ha giocato come se fosse il capitano del Napoli negli ultimi 10 anni.

Lorenzo Lucca è un ragazzo d’oro. Contro il Sassuolo ha fatto una grande partita e ora ha la grande occasione di dimostrare che può essere il centravanti del Napoli. Nella sua carriera, però, ha giocato in maniera diversa rispetto a come gioca il Napoli, quindi deve lavorare spalle alla porta per trovare l’intesa con Lobotka che è un palleggiatore".