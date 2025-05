Stramaccioni: "Napoli, attento all'attacco atipico del Parma! Vi spiego"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tecnico per Dazn, ha parlato a Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Questa giornata per l’Inter sarà una partita complicata e da seguire con molta attenzione. Il Parma ha due centravanti atipici per il nostro calcio, Bonny ha la fisicità di Pellegrino che gioca al suo fianco, è molto abile nel lavorare spalle alla porta. Il Napoli, qualora avesse Olivera centrale, potrebbe soffrire la fisicità dell’attaccante avversario anche se il giocatore azzurro è più veloce.

Questo scudetto dipenderà da tutta la squadra azzurra, non dai singoli, da Mctominay a Neres passando da Raspadori e Lukaku. Avere Neres in panchina significa avere una grande soluzione: gli uno contro uno sulla fascia diventano molto interessanti”.