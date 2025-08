Ufficiale Svolta in Serie A, Rocchi annuncia: “Arbitri spiegheranno allo stadio le decisioni del VAR"

(ANSA) - CASCIA, 05 AGO - "La grande novità della prossima stagione sarà l'announcement in campo. L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var": lo ha annunciato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, ufficializzando la nuova modalita' in occasione del raduno precampionato a Cascia. "È un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con trasparenza" ha aggiunto.

"Ora, però, le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti" ha spiegato Rocchi. "Ci prepareremo a fondo - ha spiegato ancora Rocchi - soprattutto dal punto di vista comunicativo. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico". "Non esiste un tempo massimo per gli annunci in campo - ha spiegato il designatore - perché ogni arbitro ha il suo stile, il suo linguaggio e i suoi tempi di reazione". "Dobbiamo ancora lavorare per uniformare il contenuto delle spiegazioni, ma non metteremo limiti rigidi: conterà soprattutto la qualità della comunicazione", ha detto ancora Rocchi. (ANSA).