Tacchinardi: "L'Italia ha giocato il calcio migliore, la Spagna è la squadra che mi è piaciuta di meno"

Alessio Tacchinardi, in vista della della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, ha parlato all'emittente iberica SER Catalunya: "La Spagna è la squadra che mi è piaciuta meno in questo Europeo. L'ho sempre ammirata molto, ma in questo torneo no. Non ci sono giocatori di così alto livello, non ce n'è uno che mi ha emozionato. L'Italia ha giocato il calcio migliore, il più veloce, con un gruppo fantastico. Sta giocando ad un livello impressionante. Mancini ha rubato qualcosa dal calcio spagnolo, anche se con le caratteristiche italiane di intensità e pressione".