Tacchinardi non boccia il Napoli: "Buona gara, elogio la Lazio. Baroni miglior tecnico italiano"

vedi letture

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi, nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Non boccio il Napoli, secondo me ha fatto una buona partita, nel primo tempo soprattutto ha cercato di azzanare la Lazio. Però poi come successo con l'Atalanta le ripartenze sono state letali, perché comunque la Lazio ha difeso bene e compatta, e poi ha fatto questa ripartenza che ha fatto malissimo.

Però il Napoli ha fatto la sua partita, ormai è una squadra solida che arriverà in fondo, poi non so se vincerà lo scudetto, ma arriverà in fondo. Bisogna elogiare la Lazio, sono andati via giocatori importanti come Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson, ma è la squadra con l'Atalanta che fa un calcio veloce, dinamico e divertente. E in questo momento qua Baroni è il miglior allenatore italiano, sul campo dimostra di essere il migliore".