Tacchinardi sulla Juve: “Col Chelsea è stata imbarazzante. I giocatori tirino fuori le p***e"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle sfide del weekend e non solo.

Che ne pensa del momento della Juventus dopo il ko in Champions?

"Non ci sto capendo molto sul discorso Juve, di come deve venirne fuori e di come Allegri ne voglia venire fuori. L'altro giorno è mancato lo spirito Juve. Ci sono giocatori che giocano bene e poi sprofondano. La mia Juve non aveva questo spirito qui. Oltre alla tattica e al modulo, parliamo di giocatori che devono metterci molto di più. La figura del secondo tempo di Londra è imbarazzante. La Juventus che ha Bonucci capocannoniere con tre gol non è possibile. E poi con due rigori nell'ultima partita. Questo fa capire che casino c'è. La Juve non sai che partita può giocare, l'Atalanta sì, sai che se la gioca sempre per vincere. La Juventus, che sembrava un po' uscita dalle difficoltà, anche come spirito, è tornata indietro. Ora che succederà con l'Atalanta? E' difficile dirlo".

Domani contro l'Atalanta è decisiva?

"L'Atalanta farà la sua partita e proverà ad azzannare la Juventus. La Juve giocherà con Dybala, ma oggi sai già come giocherà l'Atalanta, contro una squadra che può fare una grandissima partita o un secondo tempo come quello col Chelsea. Mi aspetto una Juventus con giocatori che tirino fuori le p...e".

Ad oggi Pioli è il miglior tecnico in Italia?

"E' pronto per vincere? Sì. Pioli quando è stato scelto non era ancora così completo. La voglia di migliorarsi lo ha portato a crescere e ad essere completo. Gli manca la ciliegina sulla torta, che è vincere. Ma vince solo uno e non è semplice. La bellezza di questo allenatore è quella di aver creato un qualcosa con i suoi giocatori importante".