Tacchinardi svela: "Conte è difficile resti a Napoli. Gli ho scritto per dirgli una cosa..."

vedi letture

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ilbianconero.com. Di seguito un estratto.

Quale sarà il futuro di Conte?

"Difficile che resti al Napoli. Gli ho scritto per dirgli che è un fenomeno, ma non per chiedergli nulla del futuro".

Riuscirà la Juve ad arrivare quarta?

"Non è tutto perso, c'è ancora speranza, ma è difficile perché ci sono tante partite complicate, abbiamo visto il Napoli a Monza. Bisogna capire chi sarà la guida tecnica dell'anno prossimo e chi sarà il direttore sportivo: sarà ancora Giuntoli al 100%? Oggi è veramente complicato capire il discorso Juventus, perché non so quanti pilastri ci siano: Yildiz e Thuram li tengo tutta la vita come Kalulu con Gatti e Bremer, ma gli altri? Posso tenere Locatelli per l'attaccamento alla causa, gli altri no. Cambiaso è un altro giocatore rispetto all'inizio, non so cosa sia successo. Devi mettere delle colonne portanti, oggi non è facile, e bisogna vedere attaccamento in queste ultime partite, non come a Parma".