Taglialatela esalta Meret: "E' il futuro della Nazionale, un patrimonio del Napoli incredibile"

L'ex portiere del Napoli Pino Taglialatela è intervenuto ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sulla questione portiere del Napoli: "Meret? E’ il futuro della nazionale assieme a Donnarumma. Si contenderanno il posto da titolare come hanno fatto Zenga e Tacconi. E’ un patrimonio del Napoli incredibile, mi dispiace che in questo momento abbia avuto poco spazio, ma Meret ha fatto benissimo anche per quanto riguarda la qualificazione in Champions League”.