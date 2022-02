Taibi: "Ospina e Meret tanto forti da poter giocare in qualsiasi squadra in A"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Taibi, ex portiere di Milan e Spezia: "E' un campionato equilibrato, alcune squadre come Milan e Napoli stanno facendo bene. Alcune squadre non si sono rinforzate perché già competitive, ma l'Inter ha qualcosa in più in questo momento".

Sul mercato invernale.

"Si sono mossi tutti con due, massimo tre pedine. Questa è la dimostrazione che bisogna essere più oculati e sono state messe le pedine dove mancavano".

Su Meret ed Ospina nel Napoli.

"Sono due portieri diversi tra loro ma ottimi. Uno più giovane ed uno più esperto, io solitamente non sono per la competizione in un ruolo così delicato. Per quanto mi riguarda farei una gerarchia, perché non è facile per un portiere fare due partite e poi fermarsi. E' un peccato che uno dei due vada in panchina, entrambi possono giocare tranquillamente in qualsiasi squadra di Serie A. Le società prevengono e si coprono ovviamente, ma parlando da ex portiere al loro posto mi dispiacerebbe molto stare in panchina. Viene penalizzato Meret, perché insieme a Donnarumma dovrebbe essere il portiere del futuro. Ha aumentato la sua crescita nel Napoli, gli auguro che possa riprendersi perché il suo potenziale è veramente alto".

Sull'educazione alla tecnica dei giovani portieri.

"Prima non si faceva, ma a me lascia il dubbio. Il portiere deve parare, prendersi delle responsabilità con i piedi e poi sbagliare e prendere il gol diventa un problema psicologico".