Tamponi SSC Napoli, il prof. Portella: "Mi auguro Maksimovic sia caso isolato. Ho una speranza"

Giuseppe Portella, responsabile del laboratorio di analisi che processa i tamponi del Napoli è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Oggi saranno ripetuti i tamponi al gruppo squadra e poi valuteremo in base ai risultati. Mi auguro che Maksimovic sia un caso isolato. Sono stati messi in campo tutti i protocolli del caso. Poi ci sarà un ulteriore giro di tamponi prima della partenza per La Spezia. Mi auguro che anche i calciatori vengano vaccinati il prima possibile. Il Pfizer dà una minore protezione dopo la prima dose, AstraZeneca invece dopo la prima inoculazione è più efficace subito”