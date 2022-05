Tardelli difende Allegri: "Ma perché, Ancelotti gioca come Guardiola?

"È questione di giocatori, non di allenatore. Io sono allegriano, certo. Lo sono sempre stato".

La Juve non è esattamente spettacolare: quante responsabilità ha Allegri? Intervistato da La Gazzetta dello Sport sui temi legati alla squadra bianconera, Marco Tardelli risponde anche a questa domanda: "Ma perché, Ancelotti gioca come Guardiola? È questione di giocatori, non di allenatore. Io sono allegriano, certo. Lo sono sempre stato. Negli anni passati, quando vinceva, tutti a fine stagione stavano zitti e lui diventava bravo. Ora che non corre per lo scudetto, è sempre colpa sua".

Altre squadre però giocano meglio. "Fiorentina e Sassuolo giocheranno anche meglio, ma hanno 15-20 punti in meno... Nel calcio, conta fare punti".