Telelombardia, Ravezzani contro Lautaro: "Ha fatto pure l'offeso! Serve dignità e rispetto!"

vedi letture

La Procura federale ha trovato l'audio che conferma la bestemmia di Lautaro nell'immediato post partita di Juventus-Inter, smentendo le parole del capitano nerazzurro ("Non ho mai bestemmiato, questa accusa mi ha dato tantissimo fastidio"). Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la notizia odierna sul suo profilo X:

"Non posso credere che Lautaro abbia davvero bestemmiato per poi andare a fare pubblicamente l’offeso giorni dopo verso chi aveva quel sospetto. Un minimo di dignità e rispetto, per favore. Sarebbe ancora più squallido della bestemmia".