Tempestilli: "Pellegrini? Roma, che errore fargli quel rinnovo! Ora metti mano al portafoglio..."

Antonino Tempestilli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Pellegrini? Essere profeti in patria è sempre stato difficile, a parte i casi eccezionali. E’ evidente che, quando le cose non vanno bene, il punto di riferimento è sempre il romano che porta la fascia al braccio. Pellegrini è un ragazzo serio, tiene alla maglia della Roma, è un giocatore valido, ma non sta rendendo al meglio. In altri momenti ha dimostrato di avere ottime qualità, è un nazionale. Capita a tutti di attraversare momenti difficili, soprattutto quando la squadra non gira bene.

Ingaggio? La colpa di avere un alto ingaggio non è colpa sua, ma è di chi gliel’ha fatto. Gli hanno fatto un contratto molto oneroso ed è stato un errore da parte della società. Se la Roma decidesse di cederlo dovrà fare un sacrificio e dovrà mettere mano al portafogli”.