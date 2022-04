Tenerani applaude la Fiorentina: “Prova di maturità incredibile al Maradona”

"Il Napoli è sicuramente una squadra forte ed è ancora in corso. Il campionato è davvero combattuto ed incerto".

TuttoNapoli.net

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Mario Tenerani ha commentato il momento della Fiorentina e non solo.

Un commento su Napoli-Fiorentina:

"Ieri la Fiorentina ha vinto una partita molto importante, giocando una grandissima partita. Il Napoli non era una squadra in crisi e non era nemmeno quello di Coppa Italia, visto che ha fatto giocare chiunque pur di cercare di vincere. La Fiorentina ha fatto una prova di maturità per certi aspetti inaspettata, anche perché al Maradona c’era l’atmosfera delle grandi partite. Il Napoli è sicuramente una squadra forte ed è ancora in corso. Il campionato è davvero combattuto ed incerto".