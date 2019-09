Teotino: "Il Napoli ha una profondità di rosa mai avuta prima, Ancelotti valore in più straordinario!"

Gianfranco Teotino ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto", toccando ovviamente anche i temi di casa Napoli: "Penso che lo scudetto sia una corsa a tre: Juventus, Napoli e Inter. Non credo che si dovrà andare lontani dalla quota 90. Gli azzurri hanno una profondità di rosa che non hanno mai avuto prima e Ancelotti è un valore in più straordinario. Continuo a ritenere che la Juve abbia qualcosa in più a livello di esperienza e di abitudine a vincere, ma la corsa sarà molto più aperta rispetto agli anni scorsi".