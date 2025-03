Terreno insidioso, Conte polemizza: "Non era stato bagnato e la palla non scorreva. Ho chiesto ad Eusebio…"

Nel corso dell'intervista a Dazn al termine di Venezia-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha lamentato le cattive condizioni del terreno di gioco del Penzo: "La partita l'abbiamo fatta, non so per quale motivo il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Forse era la prima volta che succede una cosa del genere quest'anno, ho chiesto a Eusebio se era una loro scelta ma mi ha detto di no".

