"Ti fa sentire invincibile!": parole da brividi dell'ex giocatore di Conte

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Cristiano Del Grosso, che ha avuto Antonio Conte a Siena come allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Conte è il numero uno, è una persona unica e leale, in campo è un leader. In campo ti fa sentire invincibile, ha una metodologia dura ma alla fine paga sempre”.