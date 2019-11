Tiki Taka - "E' il 25esimo rigore non dato al Napoli e parlate di Ancelotti", Ordine sbotta sulla moviola di Cesari

Nel corso di Tiki Taka, l'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato di ennesimo errore ai danni del Napoli, mostrando il fallo di mano sulla punizione di Mertens contro il Genoa: "Il giocatore in barriera alza il braccio, l'arbitro ed il VAR lo interpretano come protezione ma non lo è, questo è calcio di rigore". In studio il giornalista Franco Ordine ha aggiunto: "E' il 25esimo rigore non dato al Napoli, ricordatevelo quando fate certi conti e certi ragionamenti (in riferimento ad Ancelotti, discusso poco prima, ndr)".