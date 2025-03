Tissone: "Inter da Triplete, ma Gasperini può fare suo lo Scudetto"

L'ex centrocampista - fra le altre - di Atalanta, Sampdoria e Udinese, Fernando Tissone, ha rilasciato una intervista a L'Interista per parlare di alcune della sfida di domani fra la Dea e l'Inter.

Domani c'è Atalanta-Inter. Che partita ti aspetti e che attesa c'è in te per questa partita?

"Aspetto e guarderò questa partita con grandissimo piacere e voglia di gustarmi una grandissima Atalanta. Nella mente ho quella partita giocata durante il Covid contro la Juventus dove si giocavano anche lì delle chance di Scudetto. All'epoca dissi: se vince questa partita, vince lo Scudetto. Lo ripeto oggi. Mancano tante partite, ma è una partita che può dare una carica immensa ad una squadra che sta facendo bene. La chiusura del cerchio per dire: stavolta ce la posso fare per davvero. Anche le avversarie sanno che quando affrontano l'Atalanta devono avere un'attenzione più alta, dato che sta facendo cose incredibili".

L'Inter può davvero vincere tutto?

"Secondo me sì, prima di tutto perché da tanti anni sta giocando per vincere tutto. Ha sempre lottato per lo Scudetto, purtroppo ha raggiunto e perso le finali di Europa League e Champions League. Ha una rosa più ampia e migliore delle avversarie in Serie A, da anni. Ha la possibilità di variare giocatori e formazioni con un allenatore importante. Ha della pressione da gestire, ma è la squadra italiana più adatta per vincere tutto".