TN - Rastelli: "Gattuso ha dato al Napoli il suo carattere. Vi spiego le differenze con Ancelotti…"

Un passato nel Napoli come calciatore e ex tecnico della Cremonese, Massimo Rastelli è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l’intervista integrale) dando la sua impressione sul Napoli targato Rino Gattuso e sulle principali differenze con quello di Ancelotti sfidato in ritiro a Dimaro con la Cremonese: “Gattuso ha messo a disposizione del gruppo quelle che sono le sue caratteristiche, una squadra che scende in campo animata da grande cattiveria agonistica, con il coltello tra i denti, grande aggressività e attenzione. Gattuso, come fatto vedere al Milan, ha idee anche per far giocare bene le sue squadre al calcio. Nel momento in cui il Napoli stava prendendo coscienza di ciò che voleva il suo tecnico questo virus ha fermato la crescita del gruppo”.

DIFFERENZE TRA ANCELOTTI E GATTUSO - “Il paragone è difficile farlo poiché abbiamo giocato col Napoli in un amichevole estiva, ma conoscendo le grandi qualità di Ancelotti la differenza è sostanziale. Rino ci ha messo più attenzione nella fase difensiva, cercando di non prendere gol, mentre Ancelotti sapendo di allenare una squadra tecnicamente molto forte ha pensato soprattutto alla fase offensiva dando meno equilibrio a quella difensiva”.