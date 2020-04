TN - Ripresa Serie A, Rastelli: “Salute elemento primario, poi bisognerà fare di necessità virtù”

Un passato nel Napoli come calciatore e ex tecnico della Cremonese, Massimo Rastelli è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l’intervista integrale) soffermandosi sulla possibile ripresa del campionato bloccato dall’emergenza Coronavirus: “Il presupposto fondamentale è la salute. Una volta constatata, possono ripartire i campionati. Una volta che si deciderà di ripartire le squadre faranno una sorta di mini-ritiro e riprenderanno a giocare. Sarà una cosa tutta nuova e, per forza di cosa, ci si dovrà adattare e fare di necessità virtù. Ci sarà tempo per riprendere sia la condizione fisica sia l’aspetto mentale per tornare ognuno alle proprie competenze. Ogni allenatore affronta una situazione totalmente nuova. Bisogna allenare la squadra e metterla in condizione di poter fare risultato. Sappiamo che il calcio è uno sport agonistico, quindi si deve stare bene prima fisicamente e poi ci si deve rituffarsi mentalmente in quelle che sono tutte le dinamiche del calcio: calciatori e allenatori torneranno ad affrontare tutte quelle situazioni del mestiere”.