Torino, Baroni su Milinkovic-Savic: "Non puoi tenerli quando arrivano questi club..."

vedi letture

"Parto dalle cessioni di Vanja (Milinkovic-Savic, ndr), che aveva una clausola, e di Ricci: non ci sono presupposti per tenere giocatori quando ci sono opportunità come queste”. Marco Baroni, allenatore del Torino, torna così sulle due cessioni eccellenti di questa estate: “Sul mercato, stiamo facendo un percorso di conoscenza: la società sa benissimo di cosa la squadra necessiti e di cosa si può fare. Perderei solo energie se guardassi oltre al campo e ai giocatori, non lo faccio perché ho bisogno di tutte le energie e poi perché siccome ho un confronto quotidiano con la società, mi fermo a quello e non vado oltre. Io non indebolisco mai i miei giocatori, al massimo li rafforzo"

Com'è nata l'idea del Toro?

"Da una telefonata e un incontro nei quali ho percepito la stessa voglia mia di far bene, di fare un passo alla volta, di creare un percorso di crescita con tutte le componenti"

Come ha visto Zapata?

"E' un giocatore importante e fondamentale, sappiamo cos'ha avuto. E' un gran giocatore sotto tutti gli aspetti: la testa è sempre stata dentro alla squadra, aspettiamo il fisico. Deve prendersi il tempo necessario. Non ha bisogno di stimoli”.