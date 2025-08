Torino, Cairo si difende citando ADL: "Pure lui vende i big ed ha vinto 2 Scudetti!"

vedi letture

Nel giorno della presentazione di Marco Baroni come nuovo allenatore del Torino, in conferenza stampa ha preso la parole anche il presidente granata Urbano Cairo. Tra i vari temi, il numero del club ha parlato così del tecnico: "Non lo conoscevo personalmente. Poi l'ho incontrato, Vagnati mi ha organizzato un appuntamento e mi ha fatto un'impressione eccellente. Ho seguito il suo percorso con le sue squadre, di come ha valorizzato i giovani, e mi ha colpito positivamente. E' la persona giusta per noi".

Qual è il potenziale della squadra?

"Chiedete all'allenatore, io non faccio l'allenatore. Non faccio proclami, se dedico tanto tempo al Toro è perché voglio fare bene. Poi sul potenziale non mi metto a fare considerazioni, non ne ho la competenza. Abbiamo il mister, Vagnati e Moretti che hanno più competenza di me".

Quando arriverete all'ambizione di tenere anche i big?

"Il Napoli che ha vinto due scudetti ha venduto Kvara e Osimhen. Anzi, ha dovuto venderli. Non è un tema che il Toro deve venderli perché non stanno bene qui, ma è il calcio che è cambiato. E' un tema di tutti, anche perché capita che se non li vendi, li perdi a zero: ricordiamo Skriniar, e quanti altri...Il Milan non è una grande squadra? E non ha venduto Tonali e Theo?".