Torino, Cairo svela la tradizione con ADL: "Ci chiamiamo dopo ogni colpo. Tranne Verdi"

Nel corso dell’intervista rilasciata in occasione del trofeo “Mamma e papà Cairo”, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha raccontato una tradizione condivisa con Aurelio De Laurentiis, e onorata anche dopo il passaggio in granata di Giovanni Simeone: “Quando ci scambiamo giocatori la tradizione è che uno chiami l’altro: quando gli vendetti Maksimovic, dopo una trattativa estenuante, mi chiamò lui e fu molto carino.

L’anno scorso per Buongiorno mi ha chiamato lui, quest’anno l’ho chiamato io dopo Milinkovic e l’ho chiamato dopo Simeone. Gli ho detto che la tradizione non andava rotta, l’unica volta in cui non ci siamo sentiti è stata dopo Verdi, che non ha fatto bene come speravamo tutti”.