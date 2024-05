Torino, Juric sfida il suo maestro per il 9° posto: "Ho sentito Gasperini..."

GIOVANILI A TORRE DEL GRECO ARRIVANO LA JUVE E LE MILANESI PER UN TORNEO UNDER 17: I DETTAGLI (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 18 MAG - Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di... (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 18 MAG - Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di... SERIE A LAZIO, LOTITO REPLICA A SARRI SUL MERCATO: "VOLEVA ZIELINSKI, MA NON LASCIAVA NAPOLI!" E' arrivata la risposta di Claudio Lotito in un virgolettato riportato quest'oggi dal Corriere della Sera E' arrivata la risposta di Claudio Lotito in un virgolettato riportato quest'oggi dal Corriere della Sera