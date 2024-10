Torino, l'ex resp. giovanili consiglia: “Napoli, prendi Singo”

L’ex responsabile del settore giovanile del Torino Massimo Bava ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “L’Inter Primavera ha sempre grandi giocatori di ottima prospettiva. Settore giovanile? Divento ripetitivo, il problema è che dobbiamo migliorare le strutture, obbligare le squadre a far giocare negli stadi le squadre Primavera per fargli vivere l’adrenalina del pubblico.

Io nei miei anni al Torino abbiamo fatto giocare la Primavera al Filadelfia, e gente come Singo e Buongiorno sono cresciuti provando emozioni importanti, con crescite notevoli come la finale di coppa Italia col Milan, innalzando la loro emozione durante la gara. Non abbiamo ancora questa cultura a far giocare le squadre su campi importanti, ma solo su terreni cosiddetti “in deroga”.

Buongiorno? Alessandro all’epoca quando lo presi non voleva lasciare la squadretta degli amici, poi dalla Primavera lo abbiamo fatto esordire in Serie A con Mazzarri contro il Crotone ma si ruppe il braccio. Ragazzo educato, laureato e di buona famiglia, ma soprattutto un leader sin da giovane. Con Conte diventerà uno dei più forti difensori del campionato.

Singo? Lui è stato un colpo di fortuna, perché il suo procuratore curava Nkoulou e lo presentò a Cairo, lo provammo in Primavera poi la sua crescita è stata esponenziale e sulla fascia era un cavallo da corsa. Per me non è ancora esploso, può migliorare nella fase difensiva, ma ha tanti margini di miglioramento che con Conte potrebbero farlo diventare un calciatore importantissimo”.