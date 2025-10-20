Torino-Napoli, il telecronista Dazn: "Si è vista una cosa che Conte dice da tempo"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Ricky Buscaglia, giornalista: “Mi aspettavo un Napoli diverso a Torino, ha giocato sottotono. Le occasioni le ha avute pur con una squadra un po 'sbiadita, ieri è emersa la verità che Conte dice da tempo: questa è una stagione diversa, il Napoli è diverso e quanto prima si abituano i nuovi, tanto prima il Napoli farà un percorso positivo. Questo ko non altera gli obiettivi degli azzurri.

L’Inter è una squadra forte e questo campionato è equilibrato e lunghissimo e sono convinto che le coppe saranno decisive. Se veramente Hojlund e McTominay non hanno giocato per una decisione arrivata nella notte, meglio andare sull’usato sicuro. I nuovi devono fare uno step in più: devono garantire affidabilità perché solo Hojlund e De Bruyne si stanno facendo notare.

Gli interpreti cambiano la struttura, nella narrativa di questa stagione del Napoli c’è un altro equivoco: il paragone lo facciamo con il finale di stagione e invece andrebbe fatto con inizio stagione. Questo è un anno nuovo, al momento le occasioni non producono i gol effettivi".