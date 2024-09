Torino primo, Bucchioni frena: "Al massimo lotterà per la Conference"

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non mi immagino che Conte molli qualcosa, il suo obiettivo è vincere, sempre. La Coppa Italia deve diventare un obiettivo per il Napoli, è una competizione che serve per crescere e per far crescere la mentalità. La gara secca aiuta tantissimo a crescere, il Napoli deve sfruttare questa coppa. Il campionato resta l’obiettivo primario del Napoli, bisogna tornare nelle prime quattro.

Coppa Italia? Nessuna squadra farà paura al Napoli, il Palermo e la Lazio sono alla portata del Napoli, ma poi arriveranno squadre più forti. Corsa scudetto? Magari alla fine di questa giornata di campionato vedremo il Napoli primo in classifica e sarebbe un altro rafforzamento dal punto di vista mentale della squadra. Il non giocare le coppe è importante, il Napoli deve sfruttare quest’occasione.

Il Torino? Dobbiamo applaudire Vanoli e Cairo, ma è lì occasionalmente, al massimo potrà lottare per la Conference League, non è un competitor del Napoli. Oggi gli azzurri fanno paura e se si mettono davanti a tutte le altre cominciano a preoccuparsi davvero”.