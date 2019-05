"Torna, ti offro 4.500 euro al mese", il presidente del Sorrento che esonerò Sarri: "Sulla Juve già sa cosa penso..."

Paolo Durante, presidente che esonerò il Sorrento nel 2011, parla al Corriere del Mezzogiorno all'indomani della vittoria di Sarri dell'Europa League rivelando il contenuto di una telefonata avuta ieri col tecnico toscano: "Maurizio, adesso puoi anche tornare qui da noi - gli ho detto - ti possiamo dare 4.500 euro al mese. I soldi veri li hai già guadagnati. Sono malato del Napoli, se Sarri va alla Juventus non potrei mai sostenerlo e gliel’ho anche detto. Ma lui è un uomo ambizioso, merita i palcoscenici migliori. So aspettare e so che un giorno tornerà a trovarci".