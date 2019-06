Tosto: "James può creare entusiasmo, giocatore che serve in una piazza come Napoli..."

Vittorio Tosto, ex difensore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James? Può essere la ciliegina di mercato, quel giocatore che può far fare il salto di qualità sotto tutti i punti di vista, creare anche entusiasmo. Nel piccolo può rievocare bei ricordi, sono giocatori che ci vogliono nella piazza come Napoli. Ce lo ricordiamo anche al mondiale quando è esploso, sono quei giocatori che esaltano la piazza, lo possiamo paragonare anche ad un campione".