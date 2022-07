Totti: "Dybala-Roma era molto possibile, poi sono successe altre cose ed ora andrà altrove"

Francesco Totti, raggiunto da Sky a margine di un torneo di Padel, ha parlato del mercato della Roma

Francesco Totti, raggiunto da Sky a margine di un torneo di Padel, ha parlato del mercato della Roma: "Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto. L'idea non me la sono ancora fatta, ancora c'è tempo e inizierà a metà agosto il campionato. Da ora ad allora può succedere di tutto: speriamo che possa fare una grande squadra per centrare obiettivi importanti".

Cosa è successo parlando di Ronaldo a Roma? "Io non ci ho mai creduto sinceramente, conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero ben venga, penso che tutti i romanisti ne sarebbero entusiasti".

Dybala però era possibile o è ancora realizzabile? "Diciamo che era possibile, molto possibile. Però poi sono successe altre cose ed è svanito così. Ora lui penserà altrove, non so dove sinceramente. Speravo potesse venire a Roma".

Quindi che tu sappia è stata una possibilità concreta? "Sì, c'è stata una chiacchierata. Però non so cosa si sono detti".