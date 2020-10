"Tranquilli, non vi danno il 3-0!", Sconcerti provocatorio a KKN: "Allora rigiocate la partita col Genoa!"

Animi accesi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista Mario Sconcerti, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha parlato del caso Juve-Napoli: "Se noi pensiamo il calcio come la vita di tutti i giorni, se c'è un contagiato e tutti vanno in isolamento, non è un problema però non si gioca più. In tutto il paese ci è stato detto di convivere con il virus, le scuole sono aperte, si può andare al ristorante, al cinema, se c'è un positivo non chiudi il cinema ma trattiene i positivi. Focolaio Genoa? Allora bisognerebbe rigiocare la partita perchè il Napoli ha giocato contro una squadra già malata, il virus se lo sono presi prima. Non vi preoccupate, non vi danno il 3-0!".

A quest'ultima provocazione di Sconcerti ha risposto il conduttore Diego De Luca, specificando che non è il risultato a contare in questo momento ma la gestione dell'emergenza sanitaria: "Ma non credo che sia importante il 3-0, nessun pensa a questo".

Secca e pungente ancora la risposta di Sconcerti: "Ma penso proprio di si! Non si parla d'altro in questi giorni! Se ci mettiamo in mano alle Asl qui chiudiamo!".