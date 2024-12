Trevisani: "2T a Genova raccapricciante, ma il 1° e pure il 2° di Udine da fantascienza..."

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato anche del Napoli: "Non mi preoccupa il secondo tempo. Tutte le squadre soffrono, vedi pure l'Inter che quando non vince 6-0 ci sembra malissimo. Il calcio è complicato, giocare sempre bene è difficile. Il Napoli ha fatto il secondo tempo con l'Udinese ed il primo tempo col Genoa 90 minuti da fantascienza, giocando benissimo.

Il primo di Udine ed il secondo di Genova raccapriccianti, ma sono divisi. Il Napoli ha vinto due trasferte, una in rimonta ed una gestendo. Poi ci sta anche che il portieri pari. Dissi che porterei al mondiale Donnarumma, Carnesecchi e Perin, ma non vuol dire che Meret è scarso. Non mi scrivete per dire 'hai visto', scrivetemi magari anche q quando Calhanoglu gli fa gol da 40 metri".