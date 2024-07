Trevisani boccia Lukaku: "31 anni, ha già dato il meglio! E non era neanche tutto questo meglio..."

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Se Spalletti si fosse dimesso avrebbe sbagliato perché non è questo il momento per farlo. Dovesse farlo, ma non lo farà, non so chi potrebbe prendere il suo posto. Tra i calciatori non convocati avrei convocato Zaniolo perché sono là a sperare in una sorta di consacrazione.

Lukaku? Tutte le squadre che cercano un centravanti vengono accostate a Lukaku e viceversa. Non so dove andrà, ma so che chi lo prende sa cosa prende, ossia un giocatore di 31 anni che il meglio l'ha già dato e che il suo meglio non è neanche tutto questo meglio. Osimhen? Secondo me alla fine va al Paris Saint-Germain".