Trevisani: "Con queste assenze il Napoli non vincerà lo scudetto, ma gioca molto bene"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', in onda su Radio 24: "Il Napoli ha fatto una buonissima partita contro un avversario che negli scontri diretti non ha fatto una buonissima partita. Con le assenze attuali il Napoli non può vincere il campionato, ma almeno gioca a calcio molto bene"