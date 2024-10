Trevisani: "Dimarco? Conte non voleva vederlo all'Inter. Stava a Parma e Verona"

Intervenuto a Radio Serie A, il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha elogiato Dimarco, esterno dell'Inter e della nazionale di Spalletti: "Dimarco è una cosa impressionante, nessuno dà le palle come lui. Per ogni giocatore c'è un allenatore decisivo. Per lui è stato Inzaghi. Dimarco era uno che, tanto per dire, Conte, che stimo tantissimo, non voleva vedere con la maglia dell'Inter.

Stava al Parma e a Verona, sembrava destinato a fare una carriera normale, di medio livello. Io in quarant'anni di calcio raramente ho visto palloni come quelli che mette Dimarco. E' un tipo di traiettoria che ha solo lui".