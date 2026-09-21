Giuffredi: "Punto su Ambrosino come prossimo gioiello emergente"

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Il procuratore Mario Giuffredi, intervenuto al R Star Palermo Football Meeting, ha indicato il suo assistito Giuseppe Ambrosino - attaccante di proprietà del Napoli attualmente al Modena - come uno dei giovani destinati a compiere presto il salto di qualità. Il prossimo gioiello emergente? “Quando si parla di prossimo significa che devi prendere dei giocatori che sono in Serie B o in categorie inferiori. Il prossimo che può diventare importante è Ambrosino del Modena”.

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