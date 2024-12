Trevisani: “Perché il Napoli non può giocare con tutti gli attaccanti come fa la Lazio?”

Intervenuto alla trasmissione Pressing, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha dichiarato: “Conte contrario a Kvara e Neres insieme? Se Neres gioca come a Udine e Kvara come sta facendo, il ballottaggio si crea ed è reale. Per come gioca il Napoli, l’unico insostituibile è Politano. Lukaku? Persino Simeone ha fatto prestazioni migliori.

Politano non esce perché fa km, fa cambiare modulo, non ha alternative perchè non c’è nessuno così di corsa. Mi piacerebbe un giorno ipotizzare un Napoli con Politano, Neres e Kvara con Lukaku, in un momento in cui McTominay o un altro non è in forma, come fa la Lazio con Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos. Si può provare ad andare oltre…”.