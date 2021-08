Trevisani: "Spalletti numero 1, ma i dubbi sul Napoli riguardano altri aspetti"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha commentato la prima uscita del Napoli: "Non c'erano dubbi sul Napoli che giocherà bene e la bravura di Spalletti, al di là del Venezia. Spalletti è un numero 1, i dubbi sono legati più che altro per esempio al rinnovo di Insigne, il clima in squadra, il caratterino di Osimhen che già si era visto l'anno scorso e non solo".