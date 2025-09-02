Podcast Tricella: "Vlahovic può essere il vero colpo della Juve. Del Milan non capisco una cosa..."

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Roberto Tricella.

A chi il primo pensiero di giornata?

"A Yildiz, uno dei pochi che sa saltare l'uomo e lo vedo meno frenetico. E' uno di quei giocatori che ti cambiano la partita e ce ne sono pochi in giro".

Vlahovic, due partite e due gol da subentrato. E' il suo ruolo?

"Vedremo se sarà il vero colpo di mercato della Juve, ma di sicuro sa fare gol. Se gioca in una squadra che funziona, il grande attaccante fa gol, altrimenti non va. Con il Parma ha fatto gol e poi ha avuto un'altra occasione. Magari adesso è anche pù tranquillo, sa che a fine stagione è svincolato e vedremo se la Juve vorrà rinnovare. Certo, se lo metti nelle migliori condizioni, i gol li farà sempre perché l'istinto del gol ce l'ha".

David e Vlahovic insieme?

"Non li vedo tutti i giorni e non ne conosco le caratteristiche. Lautaro e Thuram si compensano, non sono come sono loro".

Il Milan prende Rabiot. E' un centrocampo come quello del Napoli per valori?

"Non riesco a capire il centrocampo del Milan. Lo scorso anno hanno provato a ruotarli tutti senza successo. Mi sembrano giocatori bravi a proporsi ma in fase difensiva non vanno. Spero che Rabiot possa far ragionare gli altri".